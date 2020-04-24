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На Луганщині сталася масштабна пожежа в лісі

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. В районі селища Воронове Луганської області горить ліс на площі 4 га. Наразі загрози селищу Воронове немає. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Луганській області.

Так, 24 квітня о 14:06 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в районі селища Воронове.

“Прибувши на місце події, рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Луганській області встановили, що вогнем охоплено 4 квартали лісу на площі 4 га. Враховуючи масштаб та обставини пожежі були залучені додаткові сили та техніка. Станом на 16:00 загрози селищу Воронове не має”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що залучено 41 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки від ДСНС та 25 чоловік особового складу, 6 автоцистерн і 2 трактори Сєвєродонецького лісомисливського господарства.

"Наразі триває гасіння лісової пожежі",- зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні відчуження на 9 годину 24 квітня локалізували ще один осередок пожежі з трьох, а саме — поблизу села Розсоха у Дитятківському лісництві на Київщині.

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