На Луганщині сталася масштабна пожежа в лісі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В районі селища Воронове Луганської області горить ліс на площі 4 га. Наразі загрози селищу Воронове немає. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Луганській області.
Так, 24 квітня о 14:06 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в районі селища Воронове.
“Прибувши на місце події, рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Луганській області встановили, що вогнем охоплено 4 квартали лісу на площі 4 га. Враховуючи масштаб та обставини пожежі були залучені додаткові сили та техніка. Станом на 16:00 загрози селищу Воронове не має”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що залучено 41 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки від ДСНС та 25 чоловік особового складу, 6 автоцистерн і 2 трактори Сєвєродонецького лісомисливського господарства.
"Наразі триває гасіння лісової пожежі",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у Чорнобильській зоні відчуження на 9 годину 24 квітня локалізували ще один осередок пожежі з трьох, а саме — поблизу села Розсоха у Дитятківському лісництві на Київщині.