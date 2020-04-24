В Луганской области произошел масштабный пожар в лесу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В районе поселка Вороново Луганской области горит лес на площади 4 га. Сейчас угрозы поселку Вороново нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.
Так, 24 апреля в 14:06 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в районе поселка Вороново.
“Прибывшие на место происшествия спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что огнем охвачено 4 квартала леса на площади 4 га. Учитывая масштаб и обстоятельства пожара были привлечены дополнительные силы и техника. По состоянию на 16:00 угрозы поселку Вороново не представляет”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что привлечено 41 человек личного состава и 7 единиц техники ГСЧС и 25 человек личного состава, 6 автоцистерн и 2 трактора Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства.
“Сейчас продолжается тушение лесного пожара”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения на 9:00 24 апреля локализовали еще один очаг пожара из трех, а именно — вблизи села Рассоха в Дитяткивського лесничестве Киевской области.