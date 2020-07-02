На Луганщині прокурору вручили підозру в організації незаконного затримання 8 громадян

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Прокурору Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області повідомили про підозру в організації завідомо незаконного затримання 8 осіб, серед яких вагітна жінка. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

“Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Краматорську, повідомили про підозру у організації завідомо незаконного затримання прокурору Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області(ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 371 КК України). За даними слідства, прокурор, виконуючи функції процесуального керівника у провадженні за фактом зайняття гральним бізнесом надав слідчим поліції незаконну вказівку на здійснення затримання 8 осіб та поміщення їх до ізолятора тимчасового тримання. Серед затриманих було 7 жінок, одна з яких вагітна”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що такими діями було порушено вимоги Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якого уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі.

“Оскільки за зайняття гральним бізнесом передбачено покарання у виді штрафу, то правоохоронці не мали правових підстав для затримання та своїми діями грубо порушили право на свободу підозрюваних осіб. За вказаним фактом у квітні 2020 року прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими ДБР, розташованого у місті Краматорську, повідомили п’ятьом слідчим про підозру у здійсненні незаконного затримання”, — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, ще двом поліцейським повідомлено підозру через тортури у відділку поліції в Кагарлику.

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