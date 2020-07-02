В Луганской области прокурору вручили подозрение в организации незаконного задержания 8 граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Прокурору Северодонецкого местной прокуратуры Луганской области сообщили о подозрении в организации заведомо незаконного задержания 8 человек, среди которых беременная женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
“Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Краматорске, сообщили о подозрении в организации заведомо незаконного задержания прокурору Северодонецкой местной прокуратуры Луганской области (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч . 3 ст. 371 УК Украины). По данным следствия, прокурор, выполняя функции процессуального руководителя в производстве по факту занятия игорным бизнесом предоставил следователям полиции незаконное указание на осуществление задержания 8 человек и помещения их в изолятор временного содержания. Среди задержанных было 7 женщин, одна из которых беременна”, — говорится в сообщении.
Указано, что такими действиями были нарушены требования Уголовно-процессуального кодекса Украины, согласно которому уполномоченное должностное лицо имеет право без решения следственного судьи, суда задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы.
“Поскольку за занятие игорным бизнесом предусмотрено наказание в виде штрафа, то правоохранители не имели правовых оснований для задержания и своими действиями грубо нарушили право на свободу подозреваемых лиц. По данному факту в апреле 2020 года прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями ГБР, расположенного в городе Краматорске, сообщили пяти следователем о подозрении в совершении незаконного задержания”, — добавили в пресс служба.
Напомним, еще двум полицейским сообщено подозрение из-за пыток в отделении полиции в Кагарлыке.