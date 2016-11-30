На Луганщині представники ОБСЄ бачили вантажівку, яка перевозила бойову машину піхоти

“28 листопада, неподалік підконтрольного “ЛНР” м. Брянка (49 км на захід від Луганська) спостерігачі бачили вантажівку, яка перевозила одну бойову машину піхоти (БМП-2) у східному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Також у звіті вказано, що безпілотний літальний міні-апарат СММ неподалік підконтрольної урядові Станиці Луганської 24 листопада зафіксував три БМП-1 і два бронетранспортери (БРДМ-2 і БТР-60 або БТР-70, усі за межами ділянки розведення), а 25 листопада — ще одну БМП-1 (за межами ділянки розведення) й одну БРМ-1K (у межах ділянки розведення).

Нагадаємо, сьогодні на Луганщині внаслідок обстрілу бойовиків двоє військовослужбовців зазнали мінно-вибухових поранень, ще одного бійця було контужено.