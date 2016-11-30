В Луганской области представители ОБСЕ видели грузовик, перевозивший боевую машину пехоты

"28 ноября, недалеко от подконтрольного "ЛНР" г. Брянка (49 км к западу от Луганска) наблюдатели видели грузовик, перевозивший одну боевую машину пехоты (БМП-2) в восточном направлении", - говорится в сообщении.

Также в отчете указано, что беспилотный летательный мини-аппарат СММ неподалеку подконтрольной правительству Станицы Луганской 24 ноября зафиксировал три БМП-1 и два бронетранспортера (БРДМ-2 и БТР-60 или БТР-70, все за пределами участка разведения), а 25 ноября - еще одну БМП-1 (за пределами участка разведения) и одну БРМ-1K (в пределах участка разведения).

Напомним, сегодня в Луганской области в результате обстрела боевиков двое военнослужащих получили минно-взрывные ранения, еще один боец был контужен.