На Луганщині посадовця Держгеокадастру затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На Луганщині посадову особу ГУ Держгеокадастру затримали через отримання неправомірної вигоди у розмірі 55 тис. грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.
“Прокуратура Луганської області спільно з Національною поліцією України 10 грудня 2019 року задокументували факт одержання неправомірної вигоди у розмірі 55 тис грн та затримали заступника начальника одного з відділів Управління з контролю за використанням та охороною земель ГУ Держгеокадастру у Луганській області”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що посадовець, ймовірно, вимагав та отримав кошти від голови фермерського господарства за непритягнення останнього до відповідальності з приводу порушення земельного законодавства.
“Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себя за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди) та обрання запобіжного заходу”, — додали у пресслужбі.
Нагадаємо, на Херсонщині затримали високопосадовця ДФС за систематичне отримання хабарів.