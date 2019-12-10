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В Луганской области чиновника Госгеокадастра задержали на взятке

В Луганской области чиновника Госгеокадастра задержали на взятке

Киев  •  УНН

 • 13789 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Луганской области должностное лицо ГУ Госгеокадастра задержали из-за получения неправомерной выгоды в размере 55 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

"Прокуратура Луганской области совместно с Национальной полицией Украины 10 декабря 2019 года задокументировали факт получения неправомерной выгоды в размере 55 тыс. грн и задержали заместителя начальника одного из отделов Управления по контролю за использованием и охраной земель ГУ Госгеокадастра в Луганской области", - говорится в сообщении.

Указано, что чиновник, вероятно, требовал и получил средства от председателя фермерского хозяйства за непривлечение последнего к ответственности по поводу нарушения земельного законодательства.

"Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду любого действия с использованием служебного положения, совмещенного с вымогательством неправомерной выгоды) и избрании меры пресечения", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Херсонской области задержали чиновника ГФС за систематическое получение взяток.

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