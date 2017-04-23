На Луганщині підірвався автомобіль СММ ОБСЄ, є загиблі

"Українська сторона СЦКК повідомляє, що сьогодні 23 квітня, близько 10.17, під час здійснення патрулювання в районі населеного пункту Пришиб, територія ОРЛО, ймовірно на міні підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

За попередніми даними серед групи СММ ОБСЄ є загиблі та поранені", - йдеться в повідомленні.