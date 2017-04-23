В Луганской области взорвался автомобиль СММ ОБСЕ, есть погибшие

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня 23 апреля, около 10.17, при осуществлении патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, территория ОРЛО, вероятно на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По предварительным данным среди группы СММ ОБСЕ есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.