В Луганской области взорвался автомобиль СММ ОБСЕ, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня 23 апреля, около 10.17, при осуществлении патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, территория ОРЛО, вероятно на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО
"Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня 23 апреля, около 10.17, при осуществлении патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, территория ОРЛО, вероятно на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
По предварительным данным среди группы СММ ОБСЕ есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.