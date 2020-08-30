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На Луганщині під час сварки чоловік вдарив знайомого ножем в обличчя

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Сєвєродонецькі оперативники викрили та затримали раніше судимого 41-річного місцевого мешканця, який підозрюється у спричиненні тілесних ушкоджень своєму приятелю. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Луганській області.

На Луганщині під час сварки чоловік вдарив знайомого ножем в обличчя

Так, 29 серпня, ввечері, до Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення медиків про те, що до травмпункту з ножовими пораненнями був доставлений 53-річний місцевий мешканець.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів оперативники встановили усі обставини події та затримали підозрюваного. Ним виявився раніше судимий 41-річний місцевий мешканець, який два місяці тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за спричинення тяжких тілесних ушкоджень.

Підозрюваний розповів поліцейським, що під час розпиття спиртних напоїв між ним і потерпілим сталася сварка, яка закінчилась бійкою. Через образу, він схопив ножа та декілька разів вдарив потерпілого в обличчя та в спину.

"Чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України. В рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження) слідчі проводять першочергові процесуальні дії. Затриманий свою провину визнав, у нього вилучено речові докази", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, у Миколаєві неповнолітня під час сварки з матір'ю вдарила себе ножем.

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