У Миколаєві неповнолітня під час сварки з матір'ю вдарила себе ножем
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Миколаєві дівчина-підліток під час сварки з матір’ю вдарила себе ножем у живіт. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
“Надзвичайна подія сталась вчора, 26 серпня, у Інгульському районі Миколаєва. Близько 23:00 на спецлінію “102” надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію до хірургічного відділення 15-річної дівчини із проникаючим ножовим пораненням живота. На місці події працювала слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції. Правоохоронці опитали батьків дівчини та вилучили з місця події кухонний ніж, яким під час сварки з матір’ю, неповнолітня сама спричинила собі поранення”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що було встановлено, що родина дівчини на обліку, як та, яка потребує соціального супроводу, не перебуває, та за місцем проживання характеризується позитивно.
Вказано, що за вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ст. 166 КК України “Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки”. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
“Наразі слідство триває. Правоохоронці встановлюють всі обставини події, зокрема, причини та обставини, які передували настанню тяжких наслідків”, - повідомили у відділі комунікації.
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