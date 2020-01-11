На Луганщині під час роботи по розмінування виявили 5 вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Станично-Луганському районі Луганщини проводилася роботу по розмінуванню під час якої виявили 5 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Луганській області.
“Протягом минулої доби, 10 січня, піротехнічними розрахунками ДСНС України було перевірено 0,9 га місцевості, де було виявлено та вилучено 5 одиниць вибухонебезпечних предметів”, — сказано у повідомленні.
Робота проводилась у Станично-Луганському районі, де було виявлено та вилучено 5 артилерійських снарядів.
Нагадаємо,у районі Богданівки та Петрівського Донецької області сьогодні було вилучено 41 вибухонебезпечний предмет.