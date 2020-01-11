В Луганской области во время работы по разминированию обнаружили 5 взрывоопасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Станично-Луганском районе Луганской проводилась работа по разминированию во время которой обнаружили 5 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.
"За прошедшие сутки, 10 января, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,9 га местности, где было обнаружено и изъято 5 единиц взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Работа проводилась в Станично-Луганском районе, где было обнаружено и изъято 5 артиллерийских снарядов.
Напомним, в районе Богдановка и Петровского Донецкой области сегодня было изъято 41 взрывоопасный предмет.