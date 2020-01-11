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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111494 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 114361 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112840 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 126074 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104719 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107712 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107872 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131850 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130629 просмотра

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В Луганской области во время работы по разминированию обнаружили 5 взрывоопасных предметов

В Луганской области во время работы по разминированию обнаружили 5 взрывоопасных предметов

Киев  •  УНН

 • 9633 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Станично-Луганском районе Луганской проводилась работа по разминированию во время которой обнаружили 5 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

"За прошедшие сутки, 10 января, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,9 га местности, где было обнаружено и изъято 5 единиц взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Работа проводилась в Станично-Луганском районе, где было обнаружено и изъято 5 артиллерийских снарядов.

Напомним, в районе Богдановка и Петровского Донецкой области сегодня было изъято 41 взрывоопасный предмет.

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