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На Луганщині партизани знищили залізничне полотно, яким росіяни підвозили техніку

Київ • УНН

 • 528634 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою партизани знищили залізничне полотно сполучення Луганськ – Лантратівка, яке росіяни використовували для транспортування військової техніки, особового складу. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає УНН.

На Луганщині партизани знищили залізничне полотно, яким росіяни підвозили техніку

Цитата

«Луганські партизани – сила. Увечері 6 січня біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою знищено залізничне полотно сполучення «м. Луганськ – с. Лантратівка». Попередньо встановлено, що вказане залізничне сполучення використовується росіянами для транспортування військової техніки, особового складу та БК», - написав Гайдай в Telegram.

Крім того, за його словами, у зворотньому напрямку росіяни вивозять цим шляхом українське зерна на територію рф.

«У своїх змі рашисти самі зізнаються, що тільки зі Старобільського елеватору викрали понад 1000 тонн зерна», - зазначив Гайдай.

Додамо

Гайдай повідомляв, що у Луганській області окупаційні війська замінували абсолютно все. Тому ЗСУ просувається повільно, а кожен успіх дається складно.

Українські Національні Новини

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