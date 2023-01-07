На Луганщині партизани знищили залізничне полотно, яким росіяни підвозили техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою партизани знищили залізничне полотно сполучення Луганськ – Лантратівка, яке росіяни використовували для транспортування військової техніки, особового складу. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає УНН.
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«Луганські партизани – сила. Увечері 6 січня біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою знищено залізничне полотно сполучення «м. Луганськ – с. Лантратівка». Попередньо встановлено, що вказане залізничне сполучення використовується росіянами для транспортування військової техніки, особового складу та БК», - написав Гайдай в Telegram.
Крім того, за його словами, у зворотньому напрямку росіяни вивозять цим шляхом українське зерна на територію рф.
«У своїх змі рашисти самі зізнаються, що тільки зі Старобільського елеватору викрали понад 1000 тонн зерна», - зазначив Гайдай.
Додамо
Гайдай повідомляв, що у Луганській області окупаційні війська замінували абсолютно все. Тому ЗСУ просувається повільно, а кожен успіх дається складно.