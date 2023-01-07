В Луганской области партизаны уничтожили железнодорожное полотно, по которому россияне подвозили технику

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«Луганские партизаны – сила. Вечером 6 января возле Счастья с помощью самодельного взрывного устройства уничтожено железнодорожное полотно сообщения «г. Луганск – с. Лантратовка». Предварительно установлено, что указанное железнодорожное сообщение используется россиянами для транспортировки военной техники, личного состава и БК», - написал Гайдай в Telegram.

Кроме того, по его словам, в обратном направлении россияне вывозят этим путем украинское зерно на территорию рф.

«В своих сми рашисты сами признаются, что только со Старобельского элеватора похитили более 1000 тонн зерна», - отметил Гайдай.

Добавим

Гайдай сообщал, что в Луганской области оккупационные войска заминировали абсолютно все. Поэтому ВСУ продвигается медленно, а каждый успех дается сложно.