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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Луганской области партизаны уничтожили железнодорожное полотно, по которому россияне подвозили технику

Киев • УНН

 • 528634 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Возле Счастья с помощью самодельного взрывного устройства партизаны уничтожили железнодорожное полотно сообщения Луганск – Лантратовка, которое россияне использовали для транспортировки военной техники, личного состава. Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает УНН.

В Луганской области партизаны уничтожили железнодорожное полотно, по которому россияне подвозили технику

Цитата

«Луганские партизаны – сила. Вечером 6 января возле Счастья с помощью самодельного взрывного устройства уничтожено железнодорожное полотно сообщения «г. Луганск – с. Лантратовка». Предварительно установлено, что указанное железнодорожное сообщение используется россиянами для транспортировки военной техники, личного состава и БК», - написал Гайдай в Telegram.

Кроме того, по его словам, в обратном направлении россияне вывозят этим путем украинское зерно на территорию рф.

«В своих сми рашисты сами признаются, что только со Старобельского элеватора похитили более 1000 тонн зерна», - отметил Гайдай.

Добавим

Гайдай сообщал, что в Луганской области оккупационные войска заминировали абсолютно все. Поэтому ВСУ продвигается медленно, а каждый успех дается сложно.

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