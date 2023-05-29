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На Луганщині окупанти грабують мирне населення, відбираючи майно у фермерів

Київ • УНН

 • 145510 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. На тимчасово-зайнятих територіях Луганської області російські окупанти грабують мирне населення, відбираючи майно у фермерів, пише УНН з посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

Деталі

Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення. Так, у тимчасово захопленому Сватовому Луганської області, у фермерських господарств, які, у зв’язку з виїздом власника, не можуть надати деяких документів на право власності, просто забирають комбайни, вантажівки та іншу дороговартісну техніку.

Доповнення

У тимчасово-окупованому Криму російські окупанти грабують українське населення, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян.

Українські Національні Новини

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