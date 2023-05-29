На Луганщині окупанти грабують мирне населення, відбираючи майно у фермерів

Деталі

Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення. Так, у тимчасово захопленому Сватовому Луганської області, у фермерських господарств, які, у зв’язку з виїздом власника, не можуть надати деяких документів на право власності, просто забирають комбайни, вантажівки та іншу дороговартісну техніку.

Доповнення

У тимчасово-окупованому Криму російські окупанти грабують українське населення, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян.