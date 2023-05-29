В Луганской области оккупанты грабят мирное население, отбирая имущество у фермеров

Детали

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население. Так, во временно захваченном Сватовом Луганской области, у фермерских хозяйств, которые, в связи с выездом владельца, не могут предоставить некоторые документы на право собственности, просто забирают комбайны, грузовики и другую дорогостоящую технику.

Дополнение

Во временно-оккупированном Крыму российские оккупанты грабят украинское население, присваивая зерновой урожай мирных граждан.