В Луганской области оккупанты грабят мирное население, отбирая имущество у фермеров
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. На временно занятых территориях Луганской области российские оккупанты грабят мирное население, отбирая имущество у фермеров, пишет УНН со ссылкой на Генеральный Штаб ВСУ.
Детали
Российские оккупанты продолжают грабить мирное население. Так, во временно захваченном Сватовом Луганской области, у фермерских хозяйств, которые, в связи с выездом владельца, не могут предоставить некоторые документы на право собственности, просто забирают комбайны, грузовики и другую дорогостоящую технику.
Дополнение
Во временно-оккупированном Крыму российские оккупанты грабят украинское население, присваивая зерновой урожай мирных граждан.