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19:26 • 38142 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 100680 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105264 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 105664 просмотра

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13 марта, 13:25 • 100584 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 91454 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109500 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131140 просмотра

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В Луганской области оккупанты грабят мирное население, отбирая имущество у фермеров

В Луганской области оккупанты грабят мирное население, отбирая имущество у фермеров

Киев • УНН

 • 145509 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. На временно занятых территориях Луганской области российские оккупанты грабят мирное население, отбирая имущество у фермеров, пишет УНН со ссылкой на Генеральный Штаб ВСУ.

Детали

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население. Так, во временно захваченном Сватовом Луганской области, у фермерских хозяйств, которые, в связи с выездом владельца, не могут предоставить некоторые документы на право собственности, просто забирают комбайны, грузовики и другую дорогостоящую технику.

Дополнение

Во временно-оккупированном Крыму российские оккупанты грабят украинское население, присваивая зерновой урожай мирных граждан.

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