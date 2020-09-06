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На Луганщині "кур’єрка" намагалася пронести на окуповані території техніку подвійного призначення

Київ • УНН

 • 24395 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Жінка намагалася перемістити на територію окупованого Луганська техніку, яка може мати подвійне призначення. Під час перевірки заявила, що це не її речі, а за кур’єрські послуги взяла 200 грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

На Луганщині "кур’єрка" намагалася пронести на окуповані території техніку подвійного призначення

"Прикордонники Луганського загону спільно зі співробітниками ДФС виявили заборонені до переміщення через лінію розмежування товари, можливо, подвійного призначення, які наша співвітчизниця намагалася перемістити до окупованого Луганська", - йдеться у повідомленні.

Так, 5 вересня до КПВВ "Станиця Луганська" для прямування на тимчасово окуповану територію прибула 29-річна українка. Серед речей жінки виявили гірокомпас та електронний вимірювач швидкості вітру, які, можливо, є товарами подвійного призначення, а також газоаналізатор, який є промисловим устаткуванням.

"Загальна вартість виявлених товарів перевищує 22 тис. гривень. Українка пояснила, що речі їй не належать, а доправити їх до окупованого Луганська попросили знайомі, звісно ж, не безкоштовно. Навіть не поцікавившись вмістом пакунку, жінка оцінила свої послуги у 200 грн", - йдеться у повідомленні.

Виявлені товари вилучили співробітники ДФС, їх відправили на експертне дослідження для встановлення їх цільового призначення.

"Стосовно "кур’єрки" складено адмінпротокол за ч.1 ст. 204-3 КУпАП, міру відповідальності для неї обиратиме суд", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно двох жителів області, які намагалися вивезти до Російської Федерації частину військового гвинтокрила МІ-24.

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