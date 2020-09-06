В Луганской области "курьер" пыталась пронести на оккупированные территории технику двойного назначения

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Женщина пыталась переместить на территорию оккупированного Луганска технику, которая может иметь двойное назначение. Во время проверки заявила, что это не ее вещи, а за курьерские услуги взяла 200 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.