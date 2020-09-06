В Луганской области "курьер" пыталась пронести на оккупированные территории технику двойного назначения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Женщина пыталась переместить на территорию оккупированного Луганска технику, которая может иметь двойное назначение. Во время проверки заявила, что это не ее вещи, а за курьерские услуги взяла 200 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Пограничники Луганского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили запрещенные к перемещению через линию разграничения товары, возможно, двойного назначения, которые наша соотечественница пыталась переместить в оккупированный Луганск", - говорится в сообщении.
Так, 5 сентября в КПВВ "Станица Луганская" для следования на временно оккупированную территорию прибыла 29-летняя украинка. Среди вещей женщины обнаружили гирокомпас и электронный измеритель скорости ветра, которые, возможно, являются товарами двойного назначения, а также газоанализатор, который является промышленным оборудованием.
"Общая стоимость обнаруженных товаров превышает 22 тыс. гривен. Украинка пояснила, что вещи ей не принадлежат, а доставить их в оккупированный Луганск попросили знакомые, конечно же, не бесплатно. Даже не поинтересовавшись содержанием пакета, женщина оценила свои услуги в 200 грн", - говорится в сообщении.
Найденные товары изъяли сотрудники ГФС, их отправили на экспертное исследование для установления их целевого назначения.
"Что касается "курьера", составлен админпротокол по ч.1 ст. 204-3 КУоАП, степень ответственности за него будет выбирать суд", - говорится в сообщении.
Напомним, прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух жителей области, которые пытались вывезти в Российскую Федерацию часть военного вертолета Ми-24.