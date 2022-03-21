На Луганщині готували диверсію на мосту: у підозрюваного знайшли вибухівку і гранати з маркуванням РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. На Луганщині прикордонники запобігли диверсії на мосту, поідомили у ДПСУ, пише УНН.
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"Нещодавно прикордонники на Луганщині виявили та затримали чоловіка, який намагався здійснити диверсію", - вказали у Держприкордонслужбі.
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Після цього прикордонники, як вказано, спільно з представниками Служби безпеки України здійснили обшук місця проживання диверсанта.
"В ході обшуку у чоловіка виявили велику кількість вибухівки, бікфордовий шнур, набої та гранати з маркуванням РФ", - зазначили у ДПСУ.
Затриманого передано Національній поліції України, його особа та склад правопорушення з’ясовуються.
Доповнення
В Запорізькій області правоохоронці викрили інформатора російських окупантів. Чоловік вивчав місця розташування Збройних сил України та надсилав дані воєнним злочинцям.