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На Луганщині готували диверсію на мосту: у підозрюваного знайшли вибухівку і гранати з маркуванням РФ

На Луганщині готували диверсію на мосту: у підозрюваного знайшли вибухівку і гранати з маркуванням РФ

Київ • УНН

 • 67247 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. На Луганщині прикордонники запобігли диверсії на мосту, поідомили у ДПСУ, пише УНН.

Цитата

"Нещодавно прикордонники на Луганщині виявили та затримали чоловіка, який намагався здійснити диверсію", - вказали у Держприкордонслужбі.

Деталі

Після цього прикордонники, як вказано,  спільно з представниками Служби безпеки України здійснили обшук місця проживання диверсанта.

"В ході обшуку у чоловіка виявили велику кількість вибухівки, бікфордовий шнур, набої та гранати з маркуванням РФ", - зазначили у ДПСУ.

Затриманого передано Національній поліції України, його особа та склад правопорушення з’ясовуються.

Доповнення

В Запорізькій області правоохоронці викрили інформатора російських окупантів. Чоловік вивчав місця розташування Збройних сил України та надсилав дані воєнним злочинцям.

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