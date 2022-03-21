В Луганской области готовили диверсию на мосту: у подозреваемого нашли взрывчатку и гранаты с маркировкой РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Луганской области пограничники предотвратили диверсию на мосту, сообщили в ГПСУ, пишет УНН.
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"Недавно пограничники в Луганской области обнаружили и задержали мужчину, который пытался осуществить диверсию", - указали в Госпогранслужбе.
Детали
После этого пограничники, как указано, совместно с представителями Службы безопасности Украины провели обыск места жительства диверсанта.
"В ходе обыска у мужчины обнаружили большое количество взрывчатки, бикфордов шнур, патроны и гранаты с маркировкой РФ", - отметили в ГПСУ.
Задержанный передан Национальной полиции Украины, его личность и состав правонарушения выясняются.
Дополнение
В Запорожской области правоохранители разоблачили информатора российских оккупантов. Мужчина изучал места расположения Вооруженных сил Украины и присылал данные военным преступникам.