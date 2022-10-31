На Луганщині деокуповано 9 населених пунктів – Гайдай

Цитата

“На сьогоднішній день 9 населених пунктів деокуповано. Сподіваюсь, що наші захисники будуть з кожним днем цю цифру збільшувати. Ми готові вже працювати. Всі керівники військових та обласних адміністрацій готові та давно хочуть приїхати та працювати на місцях”, – заявив він.

Деталі

Він зазначив, що найгарячішими ділянками фронту залишаються райони Білогорівки, Сватового та Кремінної. Наразі з Білогорівки росіяни намагаються вибити наших захисників.

Водночас, Збройні Сили України тиснуть рашистів на напрямку Сватове-Кремінна. Гайдай зазначив, що на Луганщині також достатньо випадків, коли окупанти здаються у полон.

Доповнення

Вчора, 30 жовтня, українські військові відбили атаки російських окупантів у районах Білогорівки, Миколаївки і Новоселівського Луганської області.