В Луганской области деоккупировано 9 населенных пунктов - Гайдай

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“На сегодняшний день 9 населенных пунктов деоккупировано. Надеюсь, что наши защитники будут с каждым днем эту цифру увеличивать. Мы готовы уже работать. Все руководители военных и областных администраций готовы и давно хотят приехать и работать на местах”, – заявил он.

Детали

Он отметил, что самыми горячими участками фронта остаются районы Белогоровки, Сватово и Кременной. Сейчас из Белогоровки россияне пытаются выбить наших защитников.

В то же время, Вооруженные Силы Украины давят рашистов на направлении Сватово-Кременная. Гайдай отметил, что в Луганской области также достаточно случаев, когда оккупанты сдаются в плен.

Дополнение

Вчера, 30 октября, украинские военные отбили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки, Николаевки и Новоселовского Луганской области.