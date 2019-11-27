На Луганщині арештували банду збувачів психотропу "PVP"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. На Луганщині правоохоронці задокументували діяльність групи, яка діяла у місті Сєвєродонецьку, в момент збуту особливо небезпечної психотропної речовини "PVP" на суму більше ніж 18 тисяч гривень, наразі зловмисників арештовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Луганській області.
"Встановлено, що 40-річний мешканець міста Сєвєродонецька організував злочинну групу, в якій чітко розподілив ролі між її членами. Кожен з учасників займався конкретним злочинним напрямком - придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом психотропних речовин. Оперативники задокументували діяльність групи в момент збуту особливо небезпечної психотропної речовини "PVP" на суму більше ніж 18 тисяч гривень", - сказано у повідомленні.
Під час проведення одночасних обшуків за місцем мешкання фігурантів поліцейські вилучили мобільні телефони, грошові кошти у сумі 5150 доларів США, 2260 євро, 1000 російських рублів, револьвер (під патрон "флобер") та банківські картки.
Підозрюваним повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 КК України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів". Усім членам злочинного угрупування обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років.
Нагадаємо, у Львівській області викрито злочинну організацію у складі понад 20 осіб, які розповсюджували наркотичні засоби і психотропні речовини у ряді областей України та за кордоном.