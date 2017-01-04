На лісових ярмарках у Кропивницькому продали три тисячі новорічних ялинок
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 січня. УНН. До свята Нового року лісівники Кіровоградщини реалізували 26,5 тис. штук новорічних ялинок на суму 2 млн 190 тис. грн. Про це поінформували в обласному управлінні лісового та мисливського господарства, повідомляє УНН.
У тому числі близько трьох тисяч хвойних деревець лісогосподарські підприємства реалізували під час обласного передноворічного лісового ярмарку у Кропивницькому, який проходив з 19 по 29 грудня 2016 р.
У ці дні лісгоспи змагалися за перемогу у конкурсі на кращу організацію та проведення ярмаркового заходу. Усі учасники гарно презентували свою зелену продукцію і широкий асортимент лісових товарів та порадували кропивничан музично-розважальними виступами лісових артистів. На ярмарку можна було погрітися чаєм зі смаколиками і спробувати страви традиційної української кухні.