На лісових ярмарках у Кропивницькому продали три тисячі новорічних ялинок

У тому числі близько трьох тисяч хвойних деревець лісогосподарські підприємства реалізували під час обласного передноворічного лісового ярмарку у Кропивницькому, який проходив з 19 по 29 грудня 2016 р.

У ці дні лісгоспи змагалися за перемогу у конкурсі на кращу організацію та проведення ярмаркового заходу. Усі учасники гарно презентували свою зелену продукцію і широкий асортимент лісових товарів та порадували кропивничан музично-розважальними виступами лісових артистів. На ярмарку можна було погрітися чаєм зі смаколиками і спробувати страви традиційної української кухні.