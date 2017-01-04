На лесных ярмарках в Кропивницком продали три тысячи новогодних елок
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 января. УНН. К празднику Нового года лесоводы Кировоградской области реализовали 26,5 тыс. штук новогодних елок на сумму 2 млн 190 тыс. грн. Об этом сообщили в областном управлении лесного и охотничьего хозяйства, сообщает УНН.
Из них около трех тысяч хвойных деревца лесохозяйственные предприятия реализовали во время областной предновогодней лесной ярмарки в Кропивницком, которая проходила с 19 по 29 декабря 2016 г.
В эти дни лесхозы соревновались за победу в конкурсе на лучшую организацию и проведение ярмарочного мероприятия. Все участники хорошо представили свою зеленую продукцию и широкий ассортимент лесных товаров и порадовали кропивничан музыкально-развлекательными выступлениями лесных артистов. На ярмарке можно было погреться чаем со сладостями и попробовать блюда традиционной украинской кухни.