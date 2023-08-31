На Лимано-Куп’янському напрямку за добу відбулося 13 бойових зіткнень, знищено 141 окупанта
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Українські військові за минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку знищили 141 окупанта. Також на днях було знищено два танки рф Т-90. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«На Лимано-Куп’янському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень, 11 з яких відбувалися саме в напрямку Новоєгорівки та ще один в районі Білогорівки та Серебрянського лісництва. На цьому напрямку нашим захисникам завдяки успішній роботі контрбатарейних розрахунків та нашої розвідки, артилерійської розвідки вдалося знищити чимало зразків техніки, точніше артилерійських систем – це Д-20 152 мм гармати, Д-30, різні самохідні артилерійські установки.
Також вчора нашим захисникам вдалося знищити 7 безпілотних літальних апаратів, шість з яких це дрони-камікадзе типу «Ланцет». Також знищили на цьому напрямку 141 окупанта», - розповів Євлаш.
Також він зазначив, що на Лимано-Куп’янському напрямку напередодні українські військові знищили два танки Т-90.
Доповнення
Раніше Євлаш повідомляв, що російські окупанти тримають приблизно 100 тисяч своїх військових на Лимано-Куп’янському напрямку. Вони підвищили кількість атак і подовжують собою «завалювати» позиції українських військових.