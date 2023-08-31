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На Лимано-Купянском направлении за сутки произошло 13 боевых столкновений, уничтожен 141 оккупант

Киев • УНН

 • 337148 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Украинские военные за минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении уничтожили 141 оккупанта. Также на днях было уничтожено два танка рф Т-90. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

"На Лимано-Купянском направлении произошло 13 боевых столкновений, 11 из которых происходили именно в направлении Новоегоровки и еще один в районе Белогоровки и Серебрянского лесничества. На этом направлении нашим защитникам благодаря успешной работе контрбатарейных расчетов и нашей разведки, артиллерийской разведки удалось уничтожить немало образцов техники, точнее артиллерийских систем - это Д-20 152 мм пушки, Д-30, различные самоходные артиллерийские установки.

Также вчера нашим защитникам удалось уничтожить 7 беспилотных летательных аппаратов, шесть из которых это дроны-камикадзе типа "Ланцет". Также уничтожили на этом направлении 141 оккупанта", - рассказал Евлаш.

Также он отметил, что на Лимано-Купянском направлении накануне украинские военные уничтожили два танка Т-90.

Дополнение

Ранее Евлаш сообщал, что российские оккупанты держат примерно 100 тысяч своих военных на Лимано-Купянском направлении. Они повысили количество атак и продолжают собой "заваливать" позиции украинских военных.

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