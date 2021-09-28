На курортному Криті знову стався землетрус

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За даними центру, підземні поштовхи було зафіксовано 28 вересня о 04:48 (о 07:48 за київським часом), їхній епіцентр був приблизно за 30 км на південь від міста Іракліон із населенням 137 тис. людей і за 15 км на північний захід від містечка Аркалохоріон із населенням 3,5 тис.

Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км.

Нагадаємо

Учора, 27 вересня, грецький острів Крит сколихнув землетрус магнітудою 6. Епіцентр поштовхів був на глибині 8,7 км за 7 км від міста Трапсано.

Як повідомило видання Kathimerini, щонайменше одна людина загинула в районі Аркалохоріон. За словами заступника мера Мінос-Педіади, Іоанніса Дракакіса, це працівник, який виконував реставраційні роботи на Профітіс Іліасі.