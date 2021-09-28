На курортном Крите снова произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. На греческом острове Крит сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 5,3 по шкале Рихтера. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, информирует УНН.
Детали
По данным центра, подземные толчки были зафиксированы 28 сентября в 4:48 (в 07:48 по киевскому времени), их эпицентр находился примерно в 30 км к югу от города Ираклион с населением 137 тыс. человек и в 15 км к северо-западу от городка Аркалохорион с населением 3,5 тыс.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Напомним
Вчера, 27 сентября, греческий остров Крит всколыхнуло землетрясение магнитудой 6. Эпицентр толчков находился на глубине 8,7 км в 7 км от города Трапсано.
Как сообщило издание Kathimerini, по меньшей мере один человек погиб в районе Аркалохорион. По словам заместителя мэра Минос-Педиады, Иоанниса Дракакиса, это работник, который выполнял реставрационные работы на Профитис Илиасе.