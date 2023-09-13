На Куп'янському напрямку вже евакуювали понад дві тис. цивільних, з них 350 - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. На Куп'янському напрямку триває евакуація цивільних з 56 населених пунктів. Місцева влада вже евакуювала 2339 осіб, з них 350 - діти, розповів в ефірі національного телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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"Було прийнято рішення щодо обов'язкової евакуації з 56 населених пунктів на Куп'янському напрямку. Наразі вже евакуйовано 2 339 людей, в тому числі 350 дітей. Евакуація триває", - сказав очільник ОВА.
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За його словами, місцеві жителі "неохоче" евакуйовуються, аргументуючи це тим, що залишають свою оселю та майно.
"Навіть нехтуючи власною безпекою та безпекою своїх близьких, все ж таки, намагаються під будь-яким приводом залишитися. Разом з Нацполіцією проводимо відповідну роботу, щоб максимум людей вивезти з цього напрямку", - зазначив Синєгубов.
Нагадаємо
12 вересня ворог гатив з артилерії та мінометів по прикордонню Харківської області. Постраждала техніка, будинки та інфраструктура, проте обійшлось без людських втрат.