На Купянском направлении уже эвакуировали более двух тыс. гражданских, из них 350 - дети

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"Было принято решение об обязательной эвакуации из 56 населенных пунктов на Купянском направлении. Сейчас уже эвакуированы 2 339 человек, в том числе 350 детей. Эвакуация продолжается", - сказал глава ОГА.

Детали

По его словам, местные жители "неохотно" эвакуируются, аргументируя это тем, что оставляют свой дом и имущество.

"Даже пренебрегая собственной безопасностью и безопасностью своих близких, все же, пытаются под любым предлогом остаться. Вместе с Нацполицией проводим соответствующую работу, чтобы максимум людей вывезти из этого направления", - отметил Синегубов.

Напомним

12 сентября враг бил из артиллерии и минометов по приграничью Харьковской области. Пострадала техника, дома и инфраструктура, однако обошлось без человеческих потерь.