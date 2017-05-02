На Куликовому полі розпочався мітинг-реквієм на честь загиблих 2 травня
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 травня. УНН. О 14:00 біля Будинку профспілок на Куликовому полі розпочався мітинг-реквієм, про це повідомляє кореспондент УНН.
Понад 1 тис. одеситів із прапорами скандують “Не забудемо! Не пробачимо!”.
Перед початком мітингу відбулася панахида за загиблими під час трагічних подій 2 травня 2014 року.
Перед цим на лінію “102” близько 12:40 надійшло повідомлення про замінування Куликового поля. З місця події евакуювали близько 500 осіб.
Правоохоронці та вибухотехніки перевірили територію, жодних вибухових та небезпечних предметів на місці не знайшли. Куликове поле та прилеглу до нього територію перевіряли близько 30 хвилин.