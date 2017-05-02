На Куликовом поле начался митинг-реквием в честь погибших 2 мая
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 2 мая. УНН. В 14:00 возле Дома профсоюзов на Куликовом поле начался митинг-реквием, об этом сообщает корреспондент УНН.
Более 1 тыс. одесситов с флагами скандируют “Не забудем! Не простим!”.
Перед началом митинга состоялась панихида по погибшим во время трагических событий 2 мая 2014.
Перед этим на линию “102” около 12:40 поступило сообщение о заминировании Куликова поля. С места происшествия эвакуировали около 500 человек.
Правоохранители и взрывотехники проверили территорию, никаких взрывных и опасных предметов на месте не нашли. Куликово поле и прилегающую к нему территорию проверяли около 30 минут.