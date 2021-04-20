На Кубі оголосили, хто стане наступником Кастро

Деталі

Пан Діас-Канель, який у 2018 році змінив пана Кастро на посаді президента Куби, отримав широкі підказки щодо, можливо, більш впливової посади лідера партії.

Перехід означає, що островом буде керувати хтось, крім Фіделя чи Рауля Кастро, вперше після кубинської революції 1959 року.

Пан Діас-Канель вважається відданим Кастро та його економічній моделі. Нині Діас-Канель є президентом Куби.

Нагадаємо

89-річний Рауль Кастро 16 квітня заявив, що вирішив залишити посаду першого секретаря Комуністичної партії Куби.

Довідка

Рауль Кастро - молодший брат і соратник колишнього лідера Куби Фіделя Кастро, який передав йому виконання обов'язків на ключових постах. У 2008-му він одночасно став главою держави, уряду і головнокомандуючим Збройними силами Куби.

У 2018 році у зв'язку з прийняттям нової Конституції Куби Кастро залишив посади глави держави і уряду, залишившись на посаді лідера Компартії Куби і головнокомандувача. Згідно новому Основному закону, в 2019 році на Кубі були утворені посади президента і прем'єр-міністра.

Комуністична партія Куби має приблизно 700 тисяч членів (населення Куби — 11 мільйонів людей). Це єдина легальна політична партія у країні, яка сильно впливає на життя суспільства та країни.