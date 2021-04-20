На Кубе объявили, кто станет преемником Кастро
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Коммунистическая партия Кубы объявила, что Мигель Диас-Канель станет преемником Рауля Кастро на посту первого секретаря партии. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Господин Диас-Канель, который в 2018 году сменил господина Кастро на посту президента Кубы, получил широкие подсказки по, возможно, более влиятельной должности лидера партии.
Переход означает, что островом будет управлять кто-то, кроме Фиделя или Рауля Кастро впервые после кубинской революции 1959 года.
Господин Диас-Канель считается преданным Кастро и его экономической модели. Сейчас Диас-Канель является президентом Кубы.
Напомним
89-летний Рауль Кастро 16 апреля заявил, что решил покинуть пост первого секретаря Коммунистической партии Кубы.
Справка
Рауль Кастро - младший брат и соратник бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро, который передал ему выполнение обязанностей на ключевых постах. В 2008-м он одновременно стал главой государства, правительства и главнокомандующим Вооруженными силами Кубы.
В 2018 году в связи с принятием новой Конституции Кубы Кастро оставил должности главы государства и правительства, оставшись на посту лидера Компартии Кубы и главнокомандующего. Согласно новому Основному закону, в 2019 году на Кубе были образованы должности президента и премьер-министра.
Коммунистическая партия Кубы примерно 700 000 членов (население Кубы - 11000000 человек). Это единственная легальная политическая партия в стране, которая сильно влияет на жизнь общества и страны.