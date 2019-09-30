На Кубані чоловік увірвався в школу і поранив себе ножівкою в шию - СК РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Чоловік з ножівкою в руках проник в школу в станиці Імеретинській Горячеключевського району Краснодарського краю. Про це повідомляється на сайті управління Слідчого комітету РФ по регіону, передає УНН.
Інцидент стався приблизно о 08:00 30 вересня. За попередніми даними, 33-річний чоловік зайшов в кабінет початкових класів, де поранив себе ножівкою в область шиї.
Чоловік був затриманий поліцейськими, його доставили в лікарню. В результаті події школярі і співробітники навчального закладу не постраждали. За даними “Кубанських новин”, затриманий є уродженцем Єкатеринбурга.
Як повідомляє регіональне видання “Росія. Кубань”, чоловік забіг в школу зі словами “Я зараз кого-небудь з’їм” і завдав собі поранення на очах у дітей. В адміністрації Гарячого Ключа підтвердили інформацію про надзвичайну подію, додавши, що школярів евакуювали.
Слідчі перевірять чоловіка на предмет алкогольного і наркотичного сп’яніння.
Як передавав УНН, у СК РФ повідомили деталі вбивства двох співробітників спецзв’язку на вокзалі Брянська. Обвинуваченим виявився 31-річний водій-фельд’єгер спецзв’язку.