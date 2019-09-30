На Кубани мужчина ворвался в школу и ранил себя ножовкой в шею - СК РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Мужчина с ножовкой в руках проник в школу в станице Имеретинской Горячеключевского района Краснодарского края. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону, передает УНН.
Инцидент произошел примерно в 08:00 30 сентября. По предварительным данным, 33-летний мужчина зашел в кабинет начальных классов, где ранил себя ножовкой в область шеи.
Мужчина был задержан полицейскими, его доставили в больницу. В результате происшествия школьники и сотрудники учебного учреждения не пострадали. По данным “Кубанских новостей”, задержанный является уроженцем Екатеринбурга.
Как сообщает региональное издание “Россия. Кубань”, мужчина забежал в школу со словами “Я сейчас кого-нибудь съем” и нанес себе ранения на глазах у детей. В администрации Горячего Ключа подтвердили информацию о ЧП, добавив, что школьников эвакуировали.
Следователи проверят мужчину на предмет алкогольного и наркотического опьянения.
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