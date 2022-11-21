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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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На Криті стався сильний землетрус: відчули аж в Єгипті

На Криті стався сильний землетрус: відчули аж в Єгипті

Київ • УНН

 • 645517 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сильний землетрус стався біля грецького острова Крит рано в понеділок, але не було жодних повідомлень про руйнування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Згідно з даними Афінського геодинамічного інституту, землетрус був магнітудою 5,5, і відчувався аж до Каїра, Єгипет. Земні поштовхи відчула й Туреччина.

Раніше Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) переглянув магнітуду землетрусу з 6 до 5,4.

Землетрус стався на глибині 80 км (49,71 милі), повідомляє EMSC.

Нагадаємо

18 листопада головним центром спеціального контролю зареєстровано в Чернівецькій області зареєстровано землетрус магнітудою 2,7.

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