На Криті стався сильний землетрус: відчули аж в Єгипті

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Згідно з даними Афінського геодинамічного інституту, землетрус був магнітудою 5,5, і відчувався аж до Каїра, Єгипет. Земні поштовхи відчула й Туреччина.

Раніше Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) переглянув магнітуду землетрусу з 6 до 5,4.

Землетрус стався на глибині 80 км (49,71 милі), повідомляє EMSC.

Нагадаємо

18 листопада головним центром спеціального контролю зареєстровано в Чернівецькій області зареєстровано землетрус магнітудою 2,7.