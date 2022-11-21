На Криті стався сильний землетрус: відчули аж в Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сильний землетрус стався біля грецького острова Крит рано в понеділок, але не було жодних повідомлень про руйнування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Згідно з даними Афінського геодинамічного інституту, землетрус був магнітудою 5,5, і відчувався аж до Каїра, Єгипет. Земні поштовхи відчула й Туреччина.
Раніше Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) переглянув магнітуду землетрусу з 6 до 5,4.
Землетрус стався на глибині 80 км (49,71 милі), повідомляє EMSC.
Нагадаємо
18 листопада головним центром спеціального контролю зареєстровано в Чернівецькій області зареєстровано землетрус магнітудою 2,7.