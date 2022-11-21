На Крите произошло сильное землетрясение: почувствовали только в Египте
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сильное землетрясение произошло у греческого острова Крит рано в понедельник, но не было никаких сообщений о разрушении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Согласно данным Афинского геодинамического института, землетрясение было магнитудой 5,5, и ощущалось вплоть до Каира, Египта. Земные толчки ощутила и Турция.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) пересмотрел магнитуду землетрясения с 6 до 5,4.
Землетрясение произошло на глубине 80 км (49,71 мили), сообщает EMSC.
Напомним
18 ноября главным центром специального контроля зарегистрировано в Черновицкой области землетрясение магнитудой 2,7.