На Кремінському напрямку росіяни безрезультатно намагаються контратакувати, ЗСУ просуваються вперед - Гайдай

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«З боку Донецької області під постійними обстрілами перебуває населений пункт Білогорівка, всі атаки ворога там відбивають наші захисники. Що стосується Харківського напрямку, Сватівсько-Кремінського, то населені пункти Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка, Кремінна піддаються обстрілам з цих напрямків. Російські окупаційні війська намагаються контратакувати, але всі наступи і атаки там відбиваються. Більше того, на Кремінському напрямку все ж таки нашим Силам оборони вдається потрохи просуватися вперед», – повідомив Гайдай.

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На Сватівському напрямку точаться бої, відстань до противника подекуди 40 метрів, повідомляв Гайдай.