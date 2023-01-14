На Кременском направлении россияне безрезультатно пытаются контратаковать, ВСУ продвигаются вперед - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. На Кременском направлении россияне пытаются контратаковать, но безрезультатно. Силам обороны удается продвигаться вперед. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона, передает УНН.
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«Со стороны Донецкой области под постоянными обстрелами находится населенный пункт Белогоровка, все атаки врага там отбивают наши защитники. Что касается Харьковского направления, Сватовско-Кременского, то населенные пункты Стельмаховка, Макеевка, Червонопоповка, Кременная подвергаются обстрелам с этих направлений. Российские оккупационные войска пытаются контратаковать, но все наступления и атаки там отбиваются. Более того, на Кременском направлении все же нашим Силам обороны удается понемногу продвигаться вперед», – сообщил Гайдай.
Напомним
На Сватовском направлении идут бои, расстояние до противника местами 40 метров, сообщал Гайдай.