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У чергах на КПВВ на Донбасі зранку застрягли 230 автомобілів

У чергах на КПВВ на Донбасі зранку застрягли 230 автомобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Зранку у вівторок на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі в чергах зібралися 230 автівок. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/60; "Мар’їнка" – 0/20; "Новотроїцьке" – 30/60; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники зазначають, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік збільшився у порівнянні з попередньою добою. Загалом через КПВВ прослідувало 37,9 тисячі осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів.

Сьогодні пропускні операції на всіх КПВВ на лінії розмежування розпочалися вчасно.

Нагадаємо, з 23 вересня у КПВВ "Каланчак" на адмінмежі з Кримом здійснюється пропуск тільки пішоходів у зв'язку з будівельними роботами. Автомобільний транспорт перенаправлено до КПВВ "Чаплинка".

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