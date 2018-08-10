На КПВВ “Новотроїцьке” затримали авто з партією російських ліків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. На КПВВ “Новотроїцьке” виявили автомобіль, який намагався вивезти з тимчасово окупованої території медичні препарати, вироблені у РФ, на суму близько 238,5 тисяч гривень. Про це в мережі Facebook повідомив прес-центр ООС, передає УНН.
“Сьогодні, 10 серпня, під час несення служби на КПВВ „Новотроїцьке“ правоохоронці провели огляд автомобіля Volkswagen Multivan-T5, яким керував громадянин В. За результатами перевірки в особистих речах останнього виявлено медичні препарати у кількості 318 упаковок гонадотропіну хоріонічного, виробництва Московського ендокринного заводу. Загальна вартість товарно-матеріальних цінностей склала близько 238,5 тисяч гривень”, — йдеться у повідомлені.
У прес-центрі додали, що даний громадянин намагався приховано перевезти з тимчасово окупованої території України зазначені медичні препарати. За даним фактом складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 204-3 КУпАП.
Нагадаємо, пішохідний контрольний пункт в’їзду-виїзду “Станиця Луганська” у Луганській області тимчасово закриють для розмінування території навколо.