На КПВВ "Новотроицкое" задержали авто с партией российских лекарств

"Сегодня, 10 августа, во время несения службы на КПВВ "Новотроицкое" правоохранители провели осмотр автомобиля Volkswagen Multivan-T5, которым управлял гражданин В. По результатам проверки в личных вещах последнего обнаружены медицинские препараты в количестве 318 упаковок гонадотропина хорионического производства Московского эндокринного завода. Общая стоимость товарно-материальных ценностей составила около 238 500 гривен", - говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что данный гражданин пытался скрыто перевезти из временно оккупированной территории Украины указанные медицинские препараты. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 204-3 КУоАП.

Напомним, пешеходный контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" в Луганской области временно закроют для разминирования территории вокруг.