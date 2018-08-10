На КПВВ "Новотроицкое" задержали авто с партией российских лекарств
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. На КПВВ "Новотроицкое" обнаружили автомобиль, который пытался вывезти из временно оккупированной территории медицинские препараты, произведенные в РФ, на сумму около 238 500 гривен. Об этом в сети Facebook сообщил пресс-центр ООС, передает УНН.
"Сегодня, 10 августа, во время несения службы на КПВВ "Новотроицкое" правоохранители провели осмотр автомобиля Volkswagen Multivan-T5, которым управлял гражданин В. По результатам проверки в личных вещах последнего обнаружены медицинские препараты в количестве 318 упаковок гонадотропина хорионического производства Московского эндокринного завода. Общая стоимость товарно-материальных ценностей составила около 238 500 гривен", - говорится в сообщении.
В пресс-центре добавили, что данный гражданин пытался скрыто перевезти из временно оккупированной территории Украины указанные медицинские препараты. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 204-3 КУоАП.
Напомним, пешеходный контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" в Луганской области временно закроют для разминирования территории вокруг.