У КПВВ на Донбасі затримали двох людей з документами "ДНР"

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КИЇВ. 3 березня. УНН. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил, співробітники Держприкордонслужби виявили громадян України з документами так званої "ДНР". Про це повідомляє Відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.

"Минулої доби у КПВВ "Майорське" прикордонники Краматорського загону під час здійснення заходів контролю виявили у нашого співвітчизника, який рухався у пішому порядку на вихід до тимчасово окупованої території України, паспортний документ так званої "ДНР". Крім того, у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Мар’їнка" правоохоронці цього ж загону спільно із працівниками фіскальної служби під час огляду автомобіля Volkswagen виявили свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу так званої "ДНР". Автомобілем української реєстрації громадянин України прямував з тимчасово окупованої території", - йдеться у повідомленні.

Наразі громадян України та виявлені документи передано співробітникам Національної поліції в Донецькій області.

Нагадаємо, на Донеччині зупинили автівку з фейковими документами "ДНР".

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