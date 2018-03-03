В КПВВ на Донбассе задержали двух людей с документами "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сотрудники Госпогранслужбы обнаружили граждан Украины с документами так называемой "ДНР". Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"За прошедшие сутки в КПВВ "Майорское" пограничники Краматорского отряда при осуществлении мер контроля обнаружили у нашего соотечественника, который двигался в пешем порядке на выход к временно оккупированной территории Украины, паспортный документ так называемой "ДНР". Кроме того, в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" правоохранители этого же отряда совместно с работниками фискальной службы при осмотре автомобиля Volkswagen обнаружили свидетельство о регистрации транспортного средства так называемой "ДНР". Автомобилем украинской регистрации гражданин Украины направлялся с временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.
Сейчас граждан Украины и обнаруженные документы переданы сотрудникам Национальной полиции в Донецкой области.
Напомним, в Донецкой области остановили автомобиль с фейковых документами "ДНР".