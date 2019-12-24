На КПВВ на Донбасі майже 300 автівок застрягли в чергах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Зранку у вівторок, 24 грудня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах нарахували 295 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/60; "Мар’їнка" – 0/90; "Новотроїцьке" – 30/55; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Крім того у пресслужбі додали, що 23 грудня на КПВВ "Новотроїцьке" та "Майорське" двоє громадян України намагались "домовитися" з прикордонниками про безперешкодний перетин лінії розмежування. На таку пропозицію особи отримали категоричні відмови. Повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень направлені до Національної поліції.
За минулу добу, у порівнянні з попередньою, пасажиро-транспортний потік збільшився. Загалом через КПВВ прослідувало 49,1 тисячі осіб та 5,4 тисячі транспортних засобів. Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
Нагадаємо, ситуація на ділянках розведення військ у зоні ООС залишається стабільною.