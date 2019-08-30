На космодромі Ірану вибухнула ракета
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Іран зробив в четвер спробу здійснення запуску ракети з космодрому імені Імама Хомейні, який розташований в провінції Семнан на півночі країни, проте вона виявилася невдалою. Про це повідомило Національне громадське радіо (NPR) США з посиланням на наявні в його розпорядженні супутникові фотографії космодрому, зроблені приватною компанією Planet. Пізніше аналогічні дані розповсюдило інформаційне агентство Associated Press, інформує УНН.
За свідченням цих ЗМІ, іранська ракета вибухнула на пусковому майданчику.
“Здається, що на пусковому майданчику вибухнула ракета-носій. Що б там не сталося, мова йде про вибух, і ви бачите димлячі залишки того, що знаходилось там”, — заявив співробітник Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в американському місті Монтерей (штат Каліфорнія) Девід Шмерлер, коментуючи знімки Planet.
На фотографії, опублікованій NPR, дійсно видно паруюча на пусковій ділянці ракета.
Згідно з відомостями, викладеними радіостанцією, мова йде про третю в поточному році невдачі при спробах космічних запусків в Ірані. Перші два мали місце в січні і лютому.
Нагадаємо, двоє постраждалих в результаті реактивного вибуху в РФ померли не від травм, а від наслідків опромінення.